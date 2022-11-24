2022/11/24 | 19:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ldlBz3NgbRk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كارثة تُهدد نزلاء سجن التاجي بالموت ودعوات لمقتدى الصدر والسياسيين بالتدخل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كارثة تُهدد نزلاء سجن التاجي بالموت ودعوات لمقتدى الصدر والسياسيين بالتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).