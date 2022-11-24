2022/11/24 | 19:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / تمكن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، من العثور على مضافة “داعشية” جنوب تكريت.وذكر بيان لهيئة الحشد ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “قوة من اللواء 35 بالحشد بالتعاون مع القوات الأمنية، عثرت على مضافة لعناصر داعش في حويجة البو عزيز في حاوي منطقة الزلاية جنوب تكريت”.وأشارت إلى أن “المضافة تحوي على مواد […]

ظهرت المقالة الحشد الشعبي يعثر على مضافة “داعشية” جنوب تكريت أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعثر على مضافة “داعشية” جنوب تكريت) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعثر على مضافة “داعشية” جنوب تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).