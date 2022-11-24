2022/11/24 | 19:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: يتابع عراقيون، عن كثب لقاءات السفيرة الامريكية في العراق، مع زعماء...

ظهرت المقالة اللقاءات الكثيرة للسفيرة الامريكية ببغداد مع الشخصيات والوزراء..



تثير جدل العراقيين أولاً على المسلة.

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