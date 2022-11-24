2022/11/24 | 19:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: هيثم الجبوري:ندمت على قبولي للعمل كمستشار للكاظمي pic.twitter.com/gmbWIf5dzG — المسلة (@Almasalah2)...

ظهرت المقالة هيثم الجبوري: ندمت على قبولي للعمل كمستشار للكاظمي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيثم الجبوري: ندمت على قبولي للعمل كمستشار للكاظمي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيثم الجبوري: ندمت على قبولي للعمل كمستشار للكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).