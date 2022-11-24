ملايين الأوكرانيين لا يزالون غارقين في الظلمة والبرد

2022/11/24 | 19:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امرأة تسير على درج في كييف في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 © ا ف ب بولنت كيليك كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – انقطع الخميس التيار الكهربائي والمياه عن مناطق أوكرانية عدة، بينها العاصمة كييف، غداة ضربات روسية جديدة كثيفة استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية، بعد تسعة أشهر على بدء الغزو.ويمضي ملايين الأوكرانيين […]

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