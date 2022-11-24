2022/11/24 | 19:53 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستشهد مناطق مثل تورنتو وأوتاوا وويندسور ومنطقة نياجرا 157.9 سنتًا للتر الواحد.من المحتمل أن تكون ثاندر باي أرخص منطقة في أونتاريو، حيث تقدم 149.9 سنتًا للتر، وستبقى دون تغيير اليوم.في المقابل ستشهد باري، أوشاوا، كينغستون ولندن من 153.8 إلى 156.9 سنتًا للتر الواحد.هذا وستكون سودبوري أغلى منطقة في المقاطعة من حيث أسعار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسعار البنزين في أونتاريو هذا اليوم بمقدار 3 سنتات شبكة القيقب الدولية.

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