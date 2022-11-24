الكرملين: بوتين بحث مع السوداني المحاولات الغربية لفرض قيود على النفط الروسي 

2022/11/24 | 20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، العمل القائم في إطار "أوبك+" بـ"الإيجابي"، موضحين أن ذلك هو ما ساعد على ضمان استقرار أسواق النفط العالمية، بحسب وسائل إعلام روسية.

وقال بيان المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الخميس: "قدّم الجانبان في اتصال هاتفي بينهما، تقييما إيجابيا للعمل المشترك بمشاركة روسيا والعراق في إطار (أوبك +) الأمر الذي ضمن استقرار سوق النفط العالمية".

كما هنّأ بوتين رئيس الوزراء العراقي على توليه منصبه، وبحث معه "محاولات العديد من الدول الغربية فرض قيود على أسعار النفط الخام من روسيا".

وفي سياق العلاقات الثنائية، أشار بوتين إلى "الطبيعة الودّية والبنّاءة بصورة تقليدية للتعاون بين البلدين".

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