وزير النفط من السعودية: العراق داعم لقرارات واتفاقات اوبك واوبك بلس

2022/11/24 | 20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، حرص الحكومة والوزارة على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية في جميع المجالات وخصوصاً قطاع النفط والطاقة والصناعات البتروكيماويات.

وقال عبد الغني، خلال اجتماع الوفد الوزاري الذي يزور السعودية تلبية لدعوة وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن "الاجتماع أكد حرص العراق والمملكة العربية السعودية على تعزيز افاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وبما يحقق المصالح المشتركة".

واشار عبد الغني الى "تفعيل وتسريع وتحويل مذكرات التفاهم الى واقع عملي على الارض يحدد لها توقيتات محددة للتنفيذ، ومنها مشروع استثمار الغاز في عكاس ومشروع نبراس للبتروكيماويات والربط الكهربائي، فضلاً عن مشاريع استثمار الغاز في الحقول الجنوبية والطاقة النظيفة وغيرها"، داعياً الشركات السعودية إلى "الاستثمار في قطاع النفط والغاز من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة"، فيما شدد على أن "العراق يسعى لتوفير البيئة الملائمة لعمل الشركات العربية والعالمية".

وحول التعاون والتنسيق مع السعودية في "اوبك "واوبك بلاس"، قال وزير النفط، إن "العراق داعم لقرارات واتفاقات اوبك واوبك بلاس لأنها تهدف الى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتؤدي الى مزيد من الاستقرار في الاسواق العالمية".

من جانبه، أكد ابن سلمان، أن "دعوة نائب رئيس الوزراء وزير النفط والوفد الوزاري تأتي في إطار اهتمام المملكة بتعزيز العلاقات مع الاشقاء في العراق والعمل على تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات عدة"، داعياً الى "تشكيل اللجان المشتركة لحسم المشاريع التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق، بقطاعات استثمار الغاز والربط الكهربائي ومشاريع البتروكيماويات".

وأعرب عن "استعداد المملكة للتعاون واقامة المشاريع المشتركة في جميع القطاعات التي يحتاجها العراق"، مشيداً بـ"الامكانيات البشرية والعقول والخبرات التي يمتلكها العراق، فضلاً عن امكانياته الاقتصادية والثروات الطبيعية التي يمتلكها، فإنها قادرة على الانتقال به الى ان يكون قوة اقتصادية مهمة في المنطقة وفي العالم".

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