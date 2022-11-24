الحشد يحبط عملية إرهابية في كركوك

2022/11/24 | 20:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنوب غرب كركوك.

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