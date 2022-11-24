فيديو:محافظ وشيوخ عشائر ديالى يلتقون ممثل المرجع السيستاني: نطالب ببقاء لواء علي الأكبر في المحافظة

2022/11/24 | 20:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ممثل المرجعية الدينية العليا،

الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الخميس

وفداً من محافظة ديالى يرأسه المحافظة

مثنى التميمي وضم عدد من شيوخ العشائر

من مختلف أطياف المجتمع في المحافظة.





وذكر مراسل وكالة

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