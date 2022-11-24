امتعاض في الدورة.. جباية الكهرباء تطالب المواطنين بأجور قوائم مسددة مسبقًا

2022/11/24 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

فاجأت فرق الجباية التابعة لوزارة الكهرباء في منطقة الدورة اليوم الخميس، أهالي المنطقة بمطالبتهم بدفع قوائم جباية كانوا قد دفعوها مسبقًا، الأمر الذي أثار امتعاض وغضب المواطنين هناك.

وقالت مصادر محلية لـ(بغداد اليوم)، إن "فرق الجباية التابعة لوزارة الكهرباء جاءت اليوم إلى اهالي بعض مناطق الدورة لتطالبهم بدفع فواتير الكهرباء بالرغم من كون اهالي المنطقة كانوا قد دفعوها مسبقًا".

وأوضحت المصادر أن "عدم وجود تنسيق واتصال بين دوائر الجباية في المنطقة والحاسبة المركزية تسبب بتخبط في اجراءات فرق الجباية ومطالبة المواطنين بدفع ذات القوائم مرتين، الامر الذي تسبب بغضب وامتعاض الأهالي هناك".

وكانت وزارة الكهرباء قد اطلقت في حزيران الماضي مشروع الجباية الالكترونية، وذلك لدفع اجور استهلاك الطاقة الكهربائية الكترونياً دون الحاجة لمراجعة مراكز الجباية.

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