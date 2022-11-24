التجارة تشتري اكثر من ربع مليون طن حنطة من دولتين

2022/11/24 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -بغداد

كشفت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن شرائها اكثر من ربع مليون طن حنطة من مناشئ إسترالية وكندية لتأمين توفير حاجة البطاقة التموينية.

وقال وزير التجارة اثير الغريري في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن"لجنة التعاقدات المركزية في وزارة التجارة تعاقدت هذا اليوم مع مناشئ استراتيجية لشراء 200 الف طن من الحنطة الاسترالية، فضلا عن شراء 100 الف طن من الحنطة الكندية لتوفير حاجة البطاقة التموينية في الاشهر الاولى من العام المقبل".

واكد الغريري، أن "توجيهات رئيس الوزراء السيد محمد السوداني بتوفير مادة الحنطة والجهود التي بذلتها لجنة التعاقدات المركزية اثمرت عن شراء 650 الف طن من الحنطة من مناشئ عالمية، لسد حاجة البطاقة التموينية للاشهر الاربعة الاولى من العام المقبل".

واضاف الغريري، أن "جهود الوزارة في توفير مادة الحنطة تمخضت عن تعاقدات مهمة تلبي حاجة البطاقة التموينية وحاجة العراق من مناشئ الحنطة الاجنبية".

وأشار إلى ان "المناشئ التي تم التعاقد معها من مجالس القمح العالمية وهي رصينة وسبق لوزارة التجارة ان تعاملت معها في عقود سابقة ولن تسجل اي ملاحظات عليها".

وشدد على ان "وزارة التجارة استكملت توفير حاجة البلاد من مادة الحنطة والمفردات الغذائية للاشهر الاولى للعالم المقبل في اطار خطة لتأمين الامن الغذائي بعد المتابعة الحثيثة لرئيس مجلس الوزراء لموضوع الامن الغذائي وتلبية حاجة المواطنين من البطاقة التموينية".

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