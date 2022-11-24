فوربس تنفي استخدام النظام الإيراني

2022/11/24 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -ترجمة

نفت مجلة فوربس الأمريكية الاتهامات التي وجهتها وسائل إعلام أمريكية باستخدام النظام الإيراني "أسلحة ممنوعة ومحرمة" ضد المتظاهرين داخل المدن الإيرانية المغلقة منذ أسابيع بسبب التظاهرات.

وذكرت المجلة في تصريح ترجمته (بغداد اليوم)، ان "لاصحة لما نقل عن وسائل إعلام أمريكية ضد النظام الإيراني وفق ما أكده لنا خبير الأسلحة الكيماوية في معهد ار يو اس أي البريطاني دان كاسزيتا، ان مقاطع الفيديو والصور التي انتشرت، تظهر "استخدام القوات الإيرانية لغاز اخضر اللون"، موضحا ان "غاز الاعصاب ليس اخضر اللون، والصور التي انتشرت للعبوات تظهر انه الغاز المستخدم هو دخان اعتيادي من النوع العسكري يستخدم في العادة من قبل الطائرات لتحديد مناطق الهبوط".

وأضاف الخبير ان "الدخان الأخضر يستخدم في العادة من قبل شرطة مكافحة الشغب لاحداث الذعر بين المتظاهرين والدفع نحو تفريقهم، فغاز الاعصاب ليس له لون ظاهر بكل الأحوال"، على حد وصفه.

وتابعت المجلة الامريكية "بالتأكيد على ان استخدام المعلومات المضللة ضد النظام الإيراني سيؤدي الى الاضرار بالمتظاهرين الإيرانيين وسمعة تحركهم الحالي، بالإضافة الى ان تلك المعلومات ستصعب من عمل الخبراء الحقيقين في التعرف على الهجمات ان وقعت، بسبب كثرة الادعاءات".

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