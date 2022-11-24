توب 5: تبادل 100 أسير بين روسيا وأوكرانيا.. وأمطار وسيول في السعودية

2022/11/24 | 20:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تبادل 100 أسير من أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المملكة العربية السعودية وإعلان الدفاع المدني عن تسجيل حالتي وفاة، إضافة إلى تصديق FDA على أغلى دواء في العالم لعلاج الهيموفيليا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من المنطقة والعالم.

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