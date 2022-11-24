الحشد الشعبي يحبط محاولة لاستهداف القوات الأمنية جنوب غربي كركوك

2022/11/24 | 20:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أحبط الحشد الشعبي، اليوم الخميس، محاولة إرهابية لاستهداف القوات الأمنية جنوب غربي كركوك وذكر بيان لمديرية إعلام الحشد ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي، الخميس، أحبطت محاولة إرهابية لاستهداف القوات الأمنية جنوب غرب كركوك”.وأضاف، أن “ذلك جاء خلال عملية أمنية نفذتها القوة بعد ورود معلومات استخبارية […]

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