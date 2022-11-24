نتائج ممارسة امنية شاملة نفذتها شرطة واسط

2022/11/24 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة اليوم الخميس، عن نتائج ممارسة امنية نفذتها قوات الشرطة في جميع قواط المسؤولية بمحافظة واسط.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نفذت قطعات قيادة شرطة محافظة واسط بكافة تشكيلاتها من أفواج الطوارئ ومفــارز أقســام الشرطــة وقسـم مكافحة الإجرام، ومديرية مكافحة المخدرات ومديريتي المرور والدفاع المدني، بالاشتراك مع الأجهزة الاستخبـ ـارية ومفارز الأمن الوطني ممارسة امنية واسعة بمتابعة وإشراف مباشر من قبل السيد قائد شرطة المحافظة اللواءالركنمحمدقاسمالفهد خلال نصب سيطرات التفتيش المفاجئة وتنفيذ اوامر القبض وحجز الدراجات المخالفة والعجلات المظللة في مركز مدينة الكوت".

واوضحت انه "أثمرت الجهود من القاء القبـ ـض على عدد من المطلـ ـوبين والمتهمين وفق مواد قانونية مختلفة ، وضبط عجلات ودراجات مخالفة للأنظمة المرورية، وإتخذت الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى المراكز المختصة".

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