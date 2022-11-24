اجتماع الكتروني

2022/11/24 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -

وزير الكهرباء يعقد اجتماعاً إلكترونياً مهماً مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي .

بغداد _المركز الاعلامي لوزارة الكهرباء

الخميس ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٢

عقد السيد وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل،بقاعة الاجتماعات في مقر الوزارة اليوم الخميس اجتماعاً مهماً مع هيئة الربط الخليجي حول مشروع الربط الكهربائي العراقي _الخليجي .

تناول الاجتماع مناقشة المحاور الرئيسية لأتمام الربط ،وتحديد مسار الخط الرابط مابين محطة الفاو التحويلية ٤٠٠ ك.ف،ومحطة الوفرة ،

وضرورة استكمال اجراءاته كمسح التربة وخلوها من العوارض مع دوائر الدفاع المدني ، والمواني العراقية ،

أذ وجه سيادته شركة نقل كهرباء الجنوب بالمتابعة .

وجرى مناقشة المضي بإستكمال الخط الرابط خصوصاً بعد نجاح جهود الوزارة بأدراج هذا المشروع بموازنة عام ٢٠٢٣ ،

والسعي الحثيث لأستحصال التمويل اللازم مع وزارة المالية.

كما وجه السيد الوزير ،دائرة التشغيل والتحكم ، ونقل كهرباء الجنوب بأنجاز الاجراءات النهائية لمحطة الفاو التحويلية ذات الجهد الفائق ،والمحطات الفرعية ذات الجهد العالي المرتبطة بها ،

يذكر ان المرحلة الأولى للربط العراقي الخليجي ستكون بواقع ٥٠٠ ميكا واط ،على ان يكون هنالك مراحل اخرى لتطوير المشروع،

واوضح سيادته ان هذه خطوة ومرحلة مهمة وفاتحة خير لفتح وتعزيز افاق التعاون المشترك بين العراق والخليج ،

اذ سيحل العراق بموجبه عضواً مهماً بسوق الطاقة ،وسيكون الربط مدعاة لتبادل منفعة الطاقة ،وسيحقق استقرارية جيدة للشبكة الكهربائية .

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