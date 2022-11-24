بأمر السوداني.. لجنة عسكرية تجري زيارات مفاجئة للمقاتلين بحثًا عن 3 أمور

2022/11/24 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة من 4 ضباط برتب عالية لرصد الظواهر السلبية داخل الوحدات الأمنية.

ووفقا لكتاب صادر عن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، عبد الكريم وجر، اطلعت عليه (بغداد اليوم) فإن اللجنة من مهامها أيضا تطبيق قرار تخفيض أعداد حمايات الضباط، وتدقيق الطعام المقدم للقوات الأمنية.

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