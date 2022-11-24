المالكي يلتقي سبع محافظين بينهم محافظ كربلاء

2022/11/24 | 21:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي انه

التقى برئيس الوزراء الاسبق نوري

المالكي ومعه محافظي بغداد والبصرة

والمثنى والقادسية وبابل وديالى

واضاف الخطابي في بيان صحفي تابعته

وكالة نون الخبرية ان اللقاء بحث ونا

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