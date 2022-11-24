شاهد بالفيديو.. غازي فيصل: العراق وقع على اتفاقية منع الاختفاء القسري لكن الحكومات لم تلعب دوراً بهذا الملف

2022/11/24 | 21:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Rou7xk2A4Ag

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