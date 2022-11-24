العراق ومصر يبحثان تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل الجوي

2022/11/24 | 21:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحث وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، الخميس، مع وزير الطيران المصري محمد عباس إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل الجوي. وذكر بيان للوزارة، أن "السعداوي، بحث مع وزير الطيران المصري الفريق محمد عباس امكانيات تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل الجوي، وذلك على هامش اجتماع وزراء النقل العرب بدورته الخامسة والثلاثين برئاسة العراق، المنعقدة في الإسكندرية".

وأضاف البيان، أنه "تم بحث سبل تعزيز افاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال النقل الجوي، بحضور السفير العراقي لدى جمهورية مصر العربية احمد نايف الدليمي، وعدد من المختصين".

وأكد البيان، حرص العراق على تعزيز التعاون في مجال التدريب وصيانة الطائرات بين شركة الخطوط الجوية العراقية وشركة مصر للطيران، وتبادل كافة الخبرات والامكانيات والخدمات بما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين".

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