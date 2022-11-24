2022/11/24 | 21:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التاريخ بعدما بات أول لاعب يسجل في خمس نهائيات لكأس العالم، بافتتاحه التسجيل لمنتخب بلاده في مرمى نظيره الغاني الخميس في مونديال قطر 2022.

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