بالوثيقة.. السوداني يفتح ملف الاطعام الرديء لأفراد القوات المسلحة

2022/11/24 | 21:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...

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السوداني يفتح ملف الاطعام الرديء لأفراد القوات المسلحة أولاً على المسلة.

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