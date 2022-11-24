ضبط متهم بحوزته الف حبة مخدرة في نينوى

2022/11/24 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية / مديرية مكافحة المخدرات في نينوى ضبط متهم بحوزته الف حبة مخدرة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان “بناءً على معلومات إستخبارية واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز مديرية مكافحة مخدرات نينوى بعد مقاطعة المعلومات من مطاردة تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات في المحافظة تم إلقاء القبض على متهم وضبط بحوزته على (1000) حبة وشرابات منها من المؤثرات العقلية واخرى ادوية طبيه غير مرخصة طبيا”.

واضاف البيان “تم إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات لينال جزاءه العادل”.

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