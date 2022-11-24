بالوثيقة.. السوداني يشكل لجنة لمتابعة أرزاق المقاتلين وأعداد حمايات الضباط

2022/11/24 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نتسخة منها عن توجيه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة لمتابعة أرزاق المقاتلين وأعداد حمايات الضباط.

ادناه نص الوثيقة:-

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