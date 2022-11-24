2022/11/24 | 21:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ، اليوم الخميس، على أهمية دور الإدارات الجامعية في تحقيق أهداف المؤسسة الأكاديمية والارتقاء بمؤشرات أدائها وتطوير بيئتها التعليمية.وذكر بيان للوزارة تلقاه/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التعليم: البرامج الطموحة للجامعات تتطلب أداء إداريا وعلميا فعالا المركز الخبري الوطني.

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