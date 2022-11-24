البرتغال تحقق فوزاً صعباً على غانا في مونديال قطر

2022/11/24 | 21:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حققت البرتغال فوزاً صعباً على غانا، مساء اليوم الخميس، بثلاثة أهداف لهدفين في إطار مباريات المجموعة الثامنة من مونديال قطر. ودخل نجم الفريق كريستيانو رونالدو التاريخ بعد تسجيله الهدف الأول بالمباراة من علامة […]

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