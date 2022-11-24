2022/11/24 | 21:38 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستطلق شركة (SUSO Skate Co.(Summer Solstice Skate Company أول حلبة داخلية للتزلج على الجليد في مركز Promenade للتسوق في موسم العطلات هذا.ستكون حلبة التزلج في متجر H&M السابق داخل المركز التجاري.ويمكن التزلج مقابل 18 دولارا للساعة.وإذا كنت بالفعل من محبي التزلج على الجليد، فيمكنك أيضا إحضار الزلاجات الخاصة بك مقابل رسوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح أول حلبة تزلج داخلية في تورنتو شبكة القيقب الدولية.

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