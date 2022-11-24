2022/11/24 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وارسو-(أ ف ب) – طلب وزير الدفاع البولندي من ألمانيا تسليم أوكرانيا شحنة صواريخ باتريوت أرض-جو مخصصة في الأصل لبولندا، وذلك لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.يأتي العرض البولندي في أعقاب مقتل شخصين بسقوط صاروخ في قرية بولندية الأسبوع الماضي تشتبه وارسو بأنه صاروخ أوكراني للدفاع الجوي أُطلق خلال تصدي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وارسو تطلب من برلين تسليم أوكرانيا شحنة صواريخ باتريوت مخصّصة بالأصل لبولندا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وارسو تطلب من برلين تسليم أوكرانيا شحنة صواريخ باتريوت مخصّصة بالأصل لبولندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).