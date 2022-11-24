2022/11/24 | 21:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب البرتغالي الانتصار بنتيجة

(3-2) خلال مواجهة غانا، مساء اليوم

الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من

دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر

2022، على ملعب "974".

وسجل الأهداف للبرتغال: كريستيان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرتغال تنجو من مفاجآت غانا بثلاثية مثيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرتغال تنجو من مفاجآت غانا بثلاثية مثيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).