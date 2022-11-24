2022/11/24 | 21:58 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرتغال تتجاوز غانا بثلاثة أهداف لهدفين ضمن مونديال قطر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/24 | 21:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرتغال تتجاوز غانا بثلاثة أهداف لهدفين ضمن مونديال قطر) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرتغال تتجاوز غانا بثلاثة أهداف لهدفين ضمن مونديال قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).