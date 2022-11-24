حكومة الاقليم تحذر من موجة مطرية غزيرة.. ذروتها تستمر لـ12 ساعة

2022/11/24 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -أربيل

حذرت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، من موجة مطرية غزيرة تجتاح محافظتي السليمانية وأربيل، مؤكدة ان ذروتها تستمر لـ12 ساعة.

وذكرت وزارة النقل في كردستان في بيان تابعته (بغداد اليوم) أن "المنطقة ستشهد موجة أمطار غزيرة وخصوصا في حدود محافظة أربيل، وشمال محافظة السليمانية".

وأضافت أن "الموجة ستكون في أوجها اعتبارا من الساعة الثالثة من فجر غد الجمعة، ولغاية الساعة الثالثة من عصر اليوم نفسه".

وحذرت وزارة النقل في الإقليم من "حصول فيضانات عندما تصل مستويات الأمطار 20 ملم بالساعة، مما سيؤدي الى ارتفاع مناسيب المياه"، مرجحة أن "تكون كمية الأمطار في أربيل أكثر من 35 ملم، وفي السليمانية أكثر من 40 ملم وفي بعض المناطق الجبلية 50 ملم".

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