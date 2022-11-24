حادث جديد في الاقليم بسبب الغاز

2022/11/24 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بوقوع حريق في علوة السليمانية المركزية نتيجة تسرب للغاز الساخن

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان الحريق أدى إلى مصرع مواطن عربي.

وشهد الاقليم عدة حوادث بفعل منظومات الغاز ما أدى لمقتل واصابة العشرات، كان آخرها منذ أيام عند احتراق منزل بالكامل بسبب تسرب للغاز .

ووجهت حكومة الاقليم تبعاً لذلك بإيقاف العمل بمنظومات الغاز مؤقت

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