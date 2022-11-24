فولكر تورك: إيران في أزمة حقوق إنسان كاملة.. ويجب إجراء تحقيقات نزيهة

2022/11/24 | 22:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك في جلسة لمجلس حقوق الإنسان، إن إيران الآن "في أزمة حقوق إنسان كاملة"، حيث تقمع السلطات معارضي النظام.

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