2022/11/24 | 22:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: لازالت واردات النفط المالية، تُشكل المصدر الأساس والأعلى لرفد خزينة الدولة...

ظهرت المقالة الاقتصاد الريعي يضع الرواتب والبطاقة التموينية وقيمة الدينار في كف عفريت النفط أولاً على المسلة.

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