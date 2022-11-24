2022/11/24 | 22:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس جهاز مكافحة الإرهاب يستقبل السفير الياباني ============ بغداد – جهاز مكافحة الارهاب استقبل معالي رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي في مقر الجهاز اليوم الخميس السفير الياباني في العراق السيد فوتوشي ماتسوموتو رفقة الملحق الدفاعي الياباني العقيد تاكادا وتم التباحث حول اساليب مكافحة الارهاب ومحاربة فلول عصابات داعش الارهابي.ابدى […]

ظهرت المقالة عبد الوهاب الساعدي يبحث مع سفير اليابان تبادل الخبرات بشأن مكافحة الإرهاب أولاً على ايرث نيوز.

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