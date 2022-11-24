خبير في الطاقة: لا يمكن حماية أنابيب النفط بلا تقنية حديثة ووضع مصافي العراق مأساوي

2022/11/24 | 22:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى الخبير الاقتصادي، فرات الموسوي، بانه لا يمكن حماية أنابيب النفط بلا تقنية حديثة، فيما وصف وضع المافي في العراق بـ”المأساوي”.وقال الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”لا يمكن لاي قوة امنية تحمي انابيب النفط الا باستخدام تقنيات حديثة من خلال زراعة الكاميرات الحرارية”.واضاف “هناك اناس غير مؤهلين لقيادة محطات الوقود وهو مؤشر لدى وزارة النفط وهناك خطوات؛ لكنها ليست بمستوى الطموح”، مشدداً على “أهيمة اعادة هيكيلة منح الرخص للمحطات النفطية وتفعيل دور الرقابة بشكل دوري لها”.ودعا الموسوي، الى “سرعة استثمار الغاز ويمكن ان يكون لاعب كبير في المنطقة فالعراق مؤهل لذلك حيث يحتل المركز 11 عالميا لاحتياطي الغاز ويمكن ان يكون له تحالفات استثمارية جديدة مع الدول الاوروبية”.كما اكد ان “العراق مؤهل لانتاج وتصدير الغاز ويمكن له ان يستغني عن المستورد”.ووصف الموسوي، وضع المصافي في العراق بـ”المأساوي جداً”، موضحاً “استيراد بحدود 32 مليون لتر من هذه المشتقات يوميا 16 مليون منها من انتاج العراق”، عاداً مصفى كربلاء “احد المعالم النفطية الكبيرة في البلاد”.واوضح “مصفى كربلاء سينتج 140 الف برميل نفطي وسيوفر 9 ملايين لتر من البنزين ومشتقات نفطية اخرى، كما سيعمل المصفى على تقليل 60% من الاستنزاف الاقتصادي للموازنة العراقية وهي خطوة مشجعة لبناء مصافي مشابهة لها في عموم البلاد”.

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