محافظ ديالى يتحدث الوضع الامني :عوائل لاتزال نازحة بسبب مشاكل عشائرية(فيديو)

2022/11/24 | 22:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محافظ ديالى مثنى التميمي ان الوضع

الامني بديالى جيد في المدن ومستقر اما

المناطق المتداخلة مع محافظة صلاح

الدين وكركوك والشريط مع اقليم كردستان

فيه شيء من التعقيد ويحتوي على خلايا

لداعش موضحا ان 95

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