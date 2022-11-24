فيديو:وفد مسيحي عربي يزور كربلاء والعتبات المقدسة:نتبرك بالامامين (علي والحسين)

2022/11/24 | 22:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وفد زار محافظة كربلاء المقدسة

والعتبة الحسينية المقدسة مكون من رجال

دين مسيحيين من دول عربية بينها سوريا

ولبنان ان زيارتهم الى العراق غيرت

الصورة السلبية التي رسخها الاعلام

المضلل والتي كانت تقتص

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