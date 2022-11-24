2022/11/24 | 22:45 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صناعة الاسلحة في العراق - علناً - الحلقة ٤٨) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: JeoF_6ThuJA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صناعة الاسلحة في العراق - علناً - الحلقة ٤٨) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صناعة الاسلحة في العراق - علناً - الحلقة ٤٨) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).