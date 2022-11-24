2022/11/24 | 22:49 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مركز مختص: تسريب بيانات 17 مليون حساب واتساب في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/24 | 22:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز مختص: تسريب بيانات 17 مليون حساب واتساب في العراق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز مختص: تسريب بيانات 17 مليون حساب واتساب في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).