استعدادًا لقدومه للمنتخب.. اكتمال اجراءات اصدار جواز لعراقي محترف بالدنمارك

2022/11/24 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشفَ المُنسقُ الإعلاميّ للمُنتخبِ الوطنيّ لكُرةِ القدم محمد عماد، اليوم الخميس، عن اكتمال إجراءات إصدار جواز كيفن يعقوب المحترف في الدوري الدنماركي.

وقال عماد، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "إجراءاتِ التَحضير لإصدارِ الجواز العراقيّ للاعبِ العراقيّ كيفن يعقوب المُحترف في صفوفِ ارهوس الدنماركيّ اكتملت".

وأضافَ أن "عمليةَ إصدار الجواز كانت متوقفةً على حُضورِ اللاعب إلى مقرّ السفارةِ العراقيّة في مملكةِ السويد، وهو ما تحققَ بالفعلِ اليوم الخميس وإجراء (البصمة)، وبانتظارِ الإجراءاتِ الإداريّة في العراق لإصدار الجوازِ مع نقلِ ملفِ اللاعب من الاتحادِ السويديّ إلى العراقيّ كونه سبقَ أن مثّلَ منتخباتَ الفئات العمريّة في السويد، مع مفاتحةِ الاتحادِ الدوليّ لكُرةِ القدم (الفيفا) لكي يتمكن اللاعبُ من تَمثيلِ العراق بشكلٍ رسمي".

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