2022/11/24 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A -A

بغداد اليوم - ترجمة

رصدت وكالة (بغداد اليوم) قيام إدارة الصفحة الرسمية للمنتخب الألماني عبر منصة فيسبوك، بإغلاق التعليقات ومنع التفاعل على احد منشوراتها المتعلق بالموقف الذي اتخذته خلال المباراة التي جمعتها مع اليابان في الثالث والعشرين من نوفمبر.

وبينت متابعة (بغداد اليوم)، أن الصفحة الرسمية الوحيدة للمنتخب الألماني عبر منصة فيسبوك، تعرضت لموجة من التعليقات الناقدة للخطوة التي قام بها المنتخب الألماني قبل بداية المباراة فيما قالت انها "رسالة لا تتعلق بالسياسة ولكن بحقوق الانسان"، مشيرة الى رفض قطر، الدولة المنظمة، ارتداء شارة "الحب الواحد" من قبل لاعبي المنتخب الألماني.

وطالبت الانتقادات التي طالت المنتخب الألماني ادارته بالتركيز على المباريات والابتعاد عن الايدلوجيات السياسية بالإضافة الى "احترام عادات وتقاليد الدول المضيفة"

ودفع الانتقاد بإدارة الصفحة لإغلاق التعليقات ومنع المستخدمين من التعبير عن رايهم بتصرفات المنتخب الألماني، الامر الذي عده بعض المعلقين "تناقضا" مع المبادئ التي يحاول المنتخب الألماني الترويج لها، حيث "قامت صفحته بمنع حرية التعبير، فيما تنتقد قطر لذات الأسباب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد انتقادها قطر.. حكومة المانيا "تقيّد حرية التعبير" وتغلق التعليقات على صفحتها الرسمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد انتقادها قطر.. حكومة المانيا "تقيّد حرية التعبير" وتغلق التعليقات على صفحتها الرسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).