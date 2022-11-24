الاعلام الرقمي: تسرب بيانات 17 مليون حساب واتساب في العراق

2022/11/24 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -بغداد

كشف مركز الإعلام الرقمي، اليوم الخميس، عن تسرب بيانات 17 مليون حساب واتساب في العراق.

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "هناك تسربا في بيانات 487 مليون مستخدم واتساب نشط، من بينها 17 مليون رقم من العراق".

واكد المركز أن "التسرب يشمل 84 دولة بعد إن ادعى شخصا امتلاكه قاعدة البيانات النشطة ونشر الاعلان عنها في منتدى مجتمع القرصنة المعروف، فيما أكدت مصادر مستقلة صحّة هذه المزاعم".

وبين المركز أن "البيانات لاتشمل صور جهاز الهاتف بل الرقم وربما المكان وغيرها من المعلومات التي يمكن استهدافها بالاعلانات"، مضيفا بان "شركة ميتا لم تعلق على انباء التسربات لحد الان".

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