2022/11/24 | 23:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أوضحت اللجنة المالية النيابية، الخميس 11/24/2022، أولويات موازنة 2023، وفيما توقعت...

ظهرت المقالة المالية النيابية تقترح تثبيت سعر البرميل في الموازنة 75 دولار أولاً على المسلة.

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