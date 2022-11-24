2022/11/24 | 23:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني نفت وزارة الداخلية،اليوم الخميس، صحة مقطع مركب تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار “مخدر الزومبي” في العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن “مقطعاً مركباً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية تنفي انتشار “مخدر الزومبي” في العراق المركز الخبري الوطني.

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