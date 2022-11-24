2022/11/24 | 23:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مركز الإعلام الرقمي “DMC” ،اليوم الخميس،وجود تسريب في بيانات 487 مليون مستخدم نشط على برنامج المحادثات الشهير “واتساب” من بينها 17 مليون رقم من العراق.وذكر المركز في بيان تلقاه/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسريب بيانات لـ 17 مليون حساب “واتساب” من العراق المركز الخبري الوطني.

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