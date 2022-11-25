رونالدو ينتصر رغم

2022/11/24 | 23:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن المنتخب البرتغالي من تحقيق فوز بشق الأنفس على غانا في مستهل مشواره بكأس العالم 2022 في قطر، بمباراة دخلها كريستيانو رونالدو تحت ضغط كبير وتوتر قبل أن يُحرر نفسه بالهدف الذي سجله من علامة الجزاء.نلقي في هذه الحلقة من "مونديال تشيك" نظرة تحليلية شاملة على هذا اللقاء ونتعرف على أهم فصوله.

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