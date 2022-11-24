140 ألف طلب.. الحكومة البريطانية

2022/11/24 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -ترجمة

أعلنت صحيفة جيرسي ايفينغ بوست، تعرض النظام العدلي البريطاني المعني بمتابعة شؤون طالبي اللجوء إلى "خطر محدق" نتيجة لتكدس الطلبات غير المعالجة للسنوات الماضية وحتى قبل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، كاشفة عن 140 ألف طلب ما تزال تنتظر.

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان ما يزيد عن 140 الف طلب لجوء ما تزال تنتظر البت بها من قبل السلطات البريطانية، من بيها ما يزيد عن 97 الف طلب لم تعالج او تدقق منذ ستة اشهر وحتى اليوم، البوست بينت "ان التصاعد الكبير في اعداد الطلبات يعود الى تكدسها دون معالجة خلال السنوات الماضية، وارتفاع نسب الطلبات الجديدة خلال الثلاث اشهر الماضية الى نحو 20 الف طلب".

وزارة الداخلية البريطانية أعلنت انها قررت "دفع المزيد من المخصصات للموظفين على امل استحصال ثلاث الى اربع قرارات يوميا بخصوص طلبات اللجوء لمعالجة الضغط الحالي"، تصريحات الوزارة تاتي بالتزامن مع توصيات اطلقها معهد البحوث العامة وصف خلالها الازمة الحالية بانها "وضعت نظام اللجوء البريطاني تحت خطر محدق"، داعيا السلطات الى توفير الموارد اللازمة لمعالجة الانسداد الحالي قبل تفاقمه بشكل اكبر.

يشار الى ان الصحف البريطانية تحدثت عن مكونات واعداد اللاجئين الكبيرة التي ترغب بدخول بريطانيا عبر الشواطئ الفرنسية، حيث بينت ان جزءا كبيرا منهم أتوا من العراق وتحديدا إقليم كردستان، هربا من مطاردات سياسية تشنها السلطة في أربيل وسليمانية ضد المعارضين السياسيين، الامر الذي قادهم الى التوجه نحو المملكة المتحدة، وبحسب ما بنيت صحيفة المورننغ ستار.

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