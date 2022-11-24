جمارك الكويت تضبط عراقيًا حاول ادخال 10 كيلو

2022/11/24 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أحبطت السلطات الجمركية الكويتية، محاول إدخال 10 كيلوات مخدرات من نوع "حشيش" إلى بلادهم، عبر وفد عراقي.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية، عن مصدر لم تسمه، قوله إن "رجال جمرك العبدلي اشتبهوا في وافد عراقي على متن باص نقل عام قادما من العراق، وعليه تم إدخال أمتعته على جهاز الفحص الإشعاعي، والذي كشف عن إخفاء الوافد 10 أكياس مغلقة بإحكام وبداخلها نحو 10 كيلو من مخدر الحشيش".

وأشار إلى "إحالة الوافد إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمعرفة ما إذا كان قد أدخل من قبل شحنات من المخدرات وعلاقاته مع تجار مخدرات داخل البلاد".

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